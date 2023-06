Dominique JORGE

Cursus : Diplômé avec mention de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Sociales (ESSEC) et de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris (ENST) dans les domaines du Management des Systèmes d'Information.



Parcours : Au sein de cabinets de conseil et d'un grand groupe financier, j'ai consacré l'intégralité de ma carrière de consultant aux problématiques d'organisation et de performance des SI des entreprises, avant de participer en tant qu' Associé au développement d'ECOBEEZ Consulting.



Mes expertises en tant que freelance/Indépendant :

• Audit,

• Organisation

• Système de Management de la Qualité

• Définition de schémas directeurs (SDSI)

• Modélisation et Reengineering des process

• Cartographie des processus et des procédures métier

• Urbanisation des Systèmes d’Information

• Cartographie applicative et technique du SI,

• DDD, API RESTfull , Microservices, event stream, ...

• AWS, AZURE, AZURE DEVOPS

• MEGA, ARIS, CASEWASE,

• WSS/MOSS, .NET, JAVA/J2EE, ORACLE, MONGODB ATLAS, COSMODB, DYNAMODB

• BPMN, SOA, SOAP/REST, TOGAF, EAF, UML, 2TUP

• Conception de framework d'entreprise,

• Expression de besoins et de maîtrise d'ouvrage

• Méthodes agiles (XP, scrum)



Mes compétences :

MEGA 2009

Architecture

SOA/SOI

UML / MERISE

Urbanisation SI

BPMN

UML

Urbanisation

Gouvernance

CMMI

ISO

TOGAF

ITIL

DSI

Performance

HOPEX

MongoDB ATLAS / Stitch (DbaaS)

Master Data Management

JSON

AWS lambda serverless

MongoDB

XSD

AZURE DEVOPS

Scrum

REST

API