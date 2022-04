Arona DIARRA

Commercial BtoB au FC Lorient un club professionnel de football évoluant en ligue 1.



J'ai effectué un Master Ingénierie et Management du sport spécialité Marketing Sportif, Logistique événementielle et Sécurité à l’Université de Technologie de Troyes et l’École Supérieure de Commerce de Troyes.



Ma formation prépare à la commercialisation des produits du sport, la gestion des infrastructures sportives professionnelles, la gestion de projets, la sécurité et logistique évènementiel, et à la gestion financière des entreprises sportives. Les cours sont dispensés par des professionnelles des réseaux sportifs allant aussi bien des fédérations tel que la FFF, à l’UEFA ou bien même par des prestataires de services sportifs tel que Sport Market ( Agence de Conseil Marketing aux entreprises sportives).



Mes compétences sont assez variées, allant du :

* Marketing : Développement de nouvelles gammes de produits, création d'une plaquette commerciale.

* Commercialisation : Prospection, Prise de rendez-vous, Négociation, Proposition commerciale, Signature des contrats de partenariats.

* Communication par le sport : Lier des partenariats de visibilité pour développer la notoriété des annonceurs.

* Recrutement sportif : La détection de jeunes joueurs de football à forte valeur ajoutée pour lier des contrats de sponsoring avec des équipementiers.



Mes compétences :

Bon relationnel

Commercialisation

Communication

Créativité

Football

Gestion de projet événementiel

Innovation

Marketing

marketing sportif

Relations publiques

Souriant

Sponsoring

Sports collectifs

travail en équipe

Partenariat public privé

Vente

Négociation

Développement commercial