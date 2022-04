Arona DIENE

Ingénieur d'études et développements / Analyste technique



Juin 2016 - Mars 2018 : Direction Générale Pôle Emploi

Chargé d'analyse des données de pilotage pour le Programme Formation au sein de la Direction du Programme Formation des demandeurs d'emploi - Direction Offre de Services et de la Direction Pilotage de la Performance et Organisation du Travail (DPPOT)

En charge de la mise en place d'un système décisionnel pour le Programme Formation.

• Suivi et réalisation de tableaux de bord de pilotage

• Production d’indicateurs de pilotage

• Mise en place d’outil/applicatif à usage national (FORMEMPLOI)

• Analyse statistique des données : marchés AFC, AIF, AFPR, nouveaux marchés, etc.

• Analyse et étude pour la mise en place du décret qualité

• Participation aux réunions entre Pôle Emploi et les différents acteurs (DGEFP, DARES, APEC, AFPA, …)



> Depuis Mai 2016 : Chef d'entreprise

ADIENE-CONSULTING : société de conseils aux entreprises

N° SIRET 820 288 033 00013



Université de Reims Champagne-Ardenne : depuis la rentrée 2014



> Intervenant professionnel



En charge du module EXCEL Avancé – VBA pour les étudiants de Master 2 SEP et d’Economie Appliquée

· Approfondir les notions en EXCEL (traitement de données, graphiques, TCD, etc…)

· Initier au développement VBA (macros, formulaires, etc…)

· Cas pratiques en EXCEL : exemples de situations rencontrées en entreprise

· Gestion des projets terrain pour les étudiants

· Encadrement durant le stage de fin d’études



Novembre 2015 - Avril 2016 : mission chez SFR



> Outils de gestion - Politique Rémunération Comité des Salaires (COSAL) 2016

-- > L’objet de la prestation est de faire évoluer et d’assurer le bon fonctionnement de la base ACCESS développée pour gérer les comités de salaires de l’UES SFR, en élargissant le périmètre aux sociétés NC Numericable, Completel, LTI Telecom avec les mesures découlant de la NAO (Négociation Annuelles Obligatoires) de chaque société.



Juillet 2013 - Octobre 2015 : mission chez SFR



> MOA Rémunération et Projets transverses au sein de la Direction Commerciale de SFR



· Suivi de la Production pour le système de rémunération des distributeurs SFR

· Mise en place de nouvelles solutions de suivi, d’alertes

· Réaliser la maintenance des tableaux de bord



Janvier 2012 – Février 2013 : mission chez EDF



> Maintien en condition opérationnelle des programmes de gestion flux, tarifs et grands comptes pour EDF.



 Réaliser les évolutions ergonomiques et les migrations

 Programmer les développements, les tests et les validations-utilisateurs

 Réaliser la maintenance des tableaux de bord

 Maintenir les applicatifs de communication-clients



Aptitude à comprendre les besoins métiers et à répondre aux demandes avec mise en place de documents fonctionnels



Mai 2011 - Septembre 2011 : chargé d’études statistiques à la Direction Régionale Pôle Emploi Champagne-Ardenne



Compétences professionnelles :



Analyse et Modélisation

 Mise en œuvre de techniques de Régression logistique permettant de produire des modèles prédictifs

 Pratique du logiciel-langage R, orienté objet, permettant une analyse statistique et graphique pouvant s’appliquer à de très nombreux domaines

 Pratique du «datamining» ou «extraction de donnés» qui permet de produire des informations et de la connaissance qualitative à partir de grandes quantités d’informations

Aptitude à analyser, traiter, modéliser et représenter de manière pédagogique des situations pouvant s’exprimer sous forme statistique ou mathématisable.

Mise en forme de supports d’aide à la décision marketing, financière, productique ou politique.



Informatique

LANGAGES / AGL : SAS, VBA, SQL, SPSS MODELER (SPSS), Matlab, PHP (notions avancées)



SYSTÈMES : Windows, UNIX



BASES DE DONNÉES : Access, Business Object, Oracle, Teradata



PROGICIELS : SAP

AUTRES OUTILS : Office, MsQuery, SQLDeveloper, Latex



Adaptabilité à tout nouveau logiciel générique ou spécialisé métier.



Mes compétences :

Bases de données

Chargé d'études

Études statistiques

Gestionnaire

Statistiques