Blogueur et rédacteur web sénégalais depuis l’année 2010, j’ai de bonnes connaissances en webmarketing, notamment en SEO et en community management. J’ai écris plusieurs articles dans plusieurs sites web et sur des thèmes extrêmement variés. J’ai eu une formation en exploitation logistique. et je suis fondateur de Senega-logistique.net, le premier portail qui traite de tout ce qui cerne et concerne la logistique, le transport et la supply chain au Sénégal. Le site a d’ailleurs été cité comme source d'information dans un mémoire de master 2 recherche à l’université Paris Sorbonne (Paris IV) et dans le magazine français Bus & Cars.



En 2011, j’ai été sélectionné dans le top 20 des meilleurs blogueurs francophone au concours Mondoblog organisé par l’Atelier des médias, l’émission web de Radio France internationale (Rfi). J’ai collaboré avec Rfi et France 24 en 2012 pour la couverture on line des élections présidentielles au Sénégal. J’ai également collaboré avec une agence ivoirienne pour la couverture sur le web du sommet Africités tenu à Dakar, à l’hôtel King Fahd Palace en 2012.





Mes compétences :

maketing sur les réseaux sociaux

Logistique

Rédaction web SEO