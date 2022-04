Arouna DAO

Avril 2012-a présent- Chef de projet marketing chez ArlyCom : agence de web communication

Elaboration de la stratégie marketing

Prospection téléphonique, prise de rendez vous téléphonique

Vente en One short

Gestion de porte feuille clients



Janvier- avril 2012 Stagiaire à l’IRCOD ALSACE (Institut Régional Coopération Développement) :

• Responsable de la communication interne et externe

• Assistant aux chefs de projets : Cameroun, Madagascar, Haïti, Congo

• Élaboration et mise en pratique d’outils d’éducation au développement





Février 2009 juin 2011 Chargé de communication et Responsable relation publique au COLECOSOL (collectif pour la promotion du commerce équitable en Alsace) :

• Responsable de la relation publique, gestion administrative

• Organisation de la semaine du commerce équitable de Strasbourg 2011

• Séminaire sur la soutenabilité du développement Université de Strasbourg



Sept 2004-nov2006 Agent commercial NGS International, Abidjan, Cote d’Ivoire

• Analyse des besoins des clients et proposition commerciale

• Analyse du marché et veille concurrentielle

• Gestion du portefeuille des clients export



Mes compétences :

Communication

Management

Management de projet

Marketing