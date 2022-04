Aroussia MEJDOUB

Passionné par les nouvelles technologie informatiques, je suis Mejdoub Aroussia jeune ingénieur en informatique spécialisé en informatique et multiédia, ayant acquis de solides connaissances en programmation ainsi qu’en développement web, et stimulée par l’aspect innovateur de l’ingénierie.



Aujourd'hui, mes compétences couvrent PHP, J2EE, MySQL, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery, Ajax, Responsive web design, python, Android,.NET, Java, UML,cloud computing, AppEngine etc.



Mes compétences :

Hibernate

Spring Framework

MySQL

JavaScript

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

UML/OMT

Python Programming

Personal Home Page

Microsoft ASP.NET

MVC

JavaServer Faces

Java Swing

Django

C Programming Language

Android

jQuery

XML

Struts Web Application Framework

Responsive Web Design

Pascal

Oracle PL/SQL

Oracle 10G

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Matlab

Macromedia Suite

Linux

Java Server Pages

Java Enterprise Edition

Java 2 Enterprise Edition

Java

Illustrator CS 3

HTML5

HTML

Framework

Devcpp

Customer Relationship Management

C++

AJAX