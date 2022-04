Https://youtu.be/h6pU3Ew3SLU





"Arpad Zsolt Domahidi est un créateur de sons profondément inventif et résolument moderne, il crée à l’infini des ambiances et des rythmes chaque fois différents. Comme un peintre avec sa palette, il construit des tableaux musicaux tous originaux et colorés .Ce qui domine dans ce recueil c’est avant tout la passion d’inventer et de se risquer dans tous les sentiers : capter de nouveaux sons, réinventer la nature ou les styles contemporains.



C’est aussi un créateur de paysages et d’ambiances , à travers cette musique on voit défiler des récits.Arpad Zsolt Domahidi raconte à l’envie des histoires, débordantes d’images musicales sugestives. Ecouter sa musique c’est comme une expérience de voyage dans l’espace et le temps.



L’amateur ne peut trouver ici que ce qu’il cherche : plus de 1500 musiques pour le cinéma , la publicité, ou le curieux éclairé, sont ici répertoriées. De la gentille comptine pour enfant aux ambiances dramatiques de la science fiction, du film d’action ou d’aventure en passant par les musiques créatives contemporaines adaptées à la publicité promotionnelle ou à l’illustration musicale du reportage animalier, ou de la méditation le compositeur aime réinventer tous les styles. Suivant ses humeurs il passe avec aisance du rock, au jazz , à la pop ou à l’ électronique . Le résultat est étonnant et infiniment riche .



Avant tout cette musique est chaleureuse , dynamique, sensible parfois dramatique chargée de toutes les émotions humaines ,éminement créative elle représente un véritable kaléidoscope musical. Elle invite à l’évasion, au rêve , mais aussi à l’action. On sort tonifié et heureux d’une plongée dans l’atmosphère particulière imaginée par le compositeur."



Elisabeth-Williams, Master Coach



Mes compétences :

Production musicale

Composition

Composition musicale