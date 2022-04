Arpajonnais CANOE KAYAK

Le CANOË KAYAK CLUB ARPAJONNAIS avec plus de 12 ans d'expérience dans l'organisation de randonnée canoë avec BIVOUAC clés en main sur toute la France, pour des entreprises, collectivités, CE, séminaires.

Durant votre sortie rivière, un cadre du club est détaché à votre programme pour la gestion et la réussite de votre randonnée et pour que chaque membre du groupe puisse profiter pleinement de cette navigation dans un espace environnementale.

Au plaisir de vous accueillir sur nos terrains de jeux pour organiser vos prestation clés en main, et répondre au mieux à vos attentes.

Information & devis au: 06 83 71 43 60 mail: ckc.arpajonnais@gmail.com