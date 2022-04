Arres CAROLINE

Je suis Ingénieur Commercial pour la société Thepenier Pharma Industrie (110 personnes), filiale française de Nippon Shikizai, groupe côté à la Bourse de Tokyo et dont les activités sont dédiées à la formulation, la fabrication et au conditionnement de produits cosmétiques, maquillages et pharmaceutiques.



Dotée de plus de 4 ans d'expérience au sein de l'Industrie cosmétique, j’ai une double compétence en Marketing/Commerce et Cosmétologie/Biologie.



Mes compétences :

Chef de produit

Cosmétique

Formulatrice