Arrighino JEAN PIERRE

Du 01 janvier 1985 au 08 décembre 2011 directeur de la société ICOPOLYMERS absorbée en mai 2010 par AS Shulman.



Directeur d’exploitation du site ICPE de Beaucaire (Gard), production en 3x8 (23 personnes), 12000 tonnes/an.

Usine spécialisée dans la mise en poudre et le conditionnement de matières plastiques (pe, sbs, pvc, ppa, etc…).



Création de la société, des lignes de productions spécifiques, gestion de la partie commerciale et des relations

clients/fournisseurs. Embauche et mise en place de l’ensemble de l’équipe en place.



Automatisation de l’usine entre 1996 et 2008, (effectif passé de 45 à 23 personnes).



 Management du personnel

 Garant de la qualité produite du site

 Mise en place du système qualité Iso 9001-V2000

 Responsable des achats matières et équipements

 Responsable commercial du site de Beaucaire, gestion des marchés, des contrats,

 Gestion des dispositifs techniques avec suivi financier

 Valorisation des déchets (Implantation d’une ligne de recyclage bouteilles PVC en 1994, régénération de poudre pvc pour l'industrie du tube)

 Recherche et développement de nouvelles productions (conditionnement de produits semi pharmaceutiques, création d’une ligne de micronisation dédiée poudre fluoré

 Suivi des réclamations clients/fournisseurs

 Relations avec les représentants du personnel, CE, DP, CHSCT (délégation unique)

 Suivi des relations avec la Dreal, Cram, etc...



Historique : Démarrage du site (seul), le 1er janvier 1985 en qualité de technicien de maintenance et d’exploitation, le 30 avril 1989, chef de fabrication , le 01 octobre 1990, responsable d’exploitation, le 01 juin 1992, directeur d’usine adjoint, le 01 janvier 1996, directeur d’usine.



Formations complémentaires :



- Connaissance des matières plastiques, centre de formation de la plasturgie.

- Formations qualité (préparation de l’audit de certification AFAQ, Assurance qualité AFNOR, formation à l’audit qualité AFNOR.

- Qualité, sécurité, initiation prévention (CRAM),

- 5S et SMED.

- Anglais (professionnel)



Autonome, impliqué.



Mes compétences :

Achats

Gestion de personnel

Mise en route

Organisation

Organisation de production

Pragmatique

Production

ventes