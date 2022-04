Arsalene MADACI

Dessinateur projeteur fort de plus de 15 ans d'expérience en Bureau d'Etudes, je pense mener à bien l'ensemble de missions que vous me confirez.



Mes compétences :

Haute Tension

Cheminements

Contrôle-commande

Autocad

Solidworks

Caneco

Microsoft Excel

MicroStation

Schemelect

SEE Electrical Expert

REVIT MEP

Microsoft Visio

Acces

Nucléaire