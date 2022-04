Arselle SAIZONOU

Ingénieure en informatique embarquée, je poursuis une formation de master en ingénierie de systèmes complexes afin de me spécialiser en robotique. J'effectue actuellement un stage de master au laboratoire informatique Heudiasyc de l'UTC pendant 6 mois (Février à Juillet 2015). Au sein de ce laboratoire d'excellence, je travaille avec un chercheur et un post-doctorant en tant que stagiaire sur un projet challengeant de la région Picardie. Ce projet consiste à mettre en oeuvre l'interaction entre les systèmes de systèmes (réseau de capteurs sans fil et réseau de drone) afin de prévenir et/ou gérer des situations d'inondations.



Etant en fin de cycle de master, je recherche un premier emploi en tant qu'ingénieur ou cadre en informatique. Je souhaite m'orienter dans le développement afin de devenir experte en programmation à moyen terme. Mes différentes expériences professionnelles et académiques en développement me permettent d'être polyvalente et de m'adapter à tout projet qui m'est confié. De plus, grâce aux expériences linguistiques et humaines acquises à l'étranger, je suis capable d'exercer en équipe et dans un contexte international.



Mes compétences :

Manager

Sens du service

International

Team spirit

Robotique

Informatique médicale

Cycle en V

Développement informatique

C++