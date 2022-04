Arsene Amour NINGUI

Parcours apres études Supérieure



2006-Mars 2007: Professeur Vacataire à EURELEC Abidjan puis à l'Ecole Supérieure des Sciences et de Technologie de Ste Marie Libreville - Gabon.



Avril 2007- Mars 2008: responsable Etude et Projet (Eclairage Public et Feux tricolores) à SOGEC groupe ETDE Libreville - Gabon.



Depuis Mars 2008: Ingénieur Energie à la Caisse Nationale des Sécurité Sociale (CNSS Libreville - gabon)



-Technicien Supérieur en maintenance des systemes de production.

- Ingénieur dans les metiers de l'informatique et de l'automatisme.

- Dea en Micro Systeme(Diplome d'etude approfondie)



Travailler dans une grande institution internationale comme responsable Enérgie.



Mes compétences :

Recherche

Rigueur