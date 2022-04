Arsène ANASSE

Je me nomme ANASSÉ ARSÈNE.

Je travaille à Zamacom San Pedro (côte d'Ivoire) en qualité d'agent de la plate forme et Analyste physico-chimie et dégustation de liqueur de cacao.

Mon objectif : contribuer à la gestion efficiente des procédures internes et externes de l'entreprise grâce à mon dynamisme et mon dévouement.

durant mes formations,j'ai eu des connaissances approfondies dans les domaines : contrôleur de produits et expertise maritime( inspection de navire et conteneur,versification d'empotage) à bureau veritas .

contrôleur de produits (sondeur,analyste ou contrôleur) à CWT.

contremaître en chef à ODS CO (gestion du personnel comptabilité)

ACE AUDIT agent de contrôle du pesage.

CE qui me rend apte à mener à bien les missions que vous pourriez me proposer.En ce moment ,j'ai suivi une formation d’acidité (FFA) et dégustation de liqueur de cacao avec les experts du GROUPE MARS (CHOCOLATIERS).Mais conscient que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement de l’expérience et des capacités acquises.





Mes compétences :

Controleur de produits et expertise maritime à CWT

CONTREMAITRE EN CHEF À ODS &CO

Agroalimentaire

Expertise maritime,verification de navire et empôt