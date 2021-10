De formation Ingénieur Agronome (cuvée 2011 à Rennes), je me suis spécialisé dans l'écologie, l'environnement et la gestion des espaces naturels. J'ai également mis l'accent sur les sciences statistiques et informatiques (SIG et programmation).



Ma première expérience professionnelle en tant qu'ingénieur d'étude a été au sein du laboratoire dÉcologie et des Sciences Phytosanitaires (Agrocampus Ouest), de l'UMR Écologie et Santé des Écosystèmes (INRA) et du Parc naturel régional de Brière. Il s'agissait d'étudier la progression de l'établissement de plantes invasives et envisager des méthodes de lutte efficace.



J'ai ensuite effectué une thèse au laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement (aujourd'hui Institut des Géosciences de lEnvironnement) à Grenoble, sur la modélisation de la végétation boréal dans un contexte de changement climatique présent, passé et futur. J'ai en parallèle eu l'occasion d'effectuer des périodes d'enseignement à l'Université Grenoble Alpes (L1 à M1) sur des sujets de dynamique de population, d'écologie fonctionnelle et pour des sorties terrains.



Après une courte période d'enseignement des mathématiques au collège, j'ai effectué un premier post-doctorat au Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM) à Toulouse pour modéliser des pratiques culturales, et particulièrement différentes techniques d'irrigation, dans le modèle de surface continentale ISBA.



Je suis actuellement à l'INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) pour un second post-doc afon de modéliser la résilience des unités de conservation génétique (UCG) des forêts européennes aux risques climatiques, afin d'estimer leur vulnérabilité.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Arsène Druel



Mes compétences :

Informatique

Adobe suite

Site internet

SIG

Programmation

Python

Microsoft Office