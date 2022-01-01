Arsene Eric TANO

TANO ARSENE ERIC
TECHNICIEN SUPÉRIEUR OPTION GESTION COMMERCIALE EN QUÊTE DE STAGE ET D'EMPLOI .
SAIT TRAVAILLER SOUS PRESSION,S'ADAPTER A TOUT ENVIRONNEMENT.
DYNAMIQUE ,RIGOUREUX ,DISCRET ET DISPONIBLE .
Mes compétences :
COMMERCE INTERNATIONAL
Entreprises
Western Union/BHCI
- Commercial
Englewood2012 - maintenantresponsable commercial charger de la vente des cartes magnétiques BHfree de la BHCI au sein de l'AGENCE WESTERN UNION /BHCI
ONG LE CRI DU CONSOMMATEUR
- CONSEILLER COMMERCIALE FREE_LANCE
2011 - 2012-Rechercher de nouveaux clients
-Rechercher de nouveaux partenaires
Formations
HEC LA ROCHE (Abidjan)
Abidjan2009 - 2011BTS
COMMERCE INTERNATIONAL
TECHNIQUE DE COMMERCE INTERNATIONAL
MANAGEMENT DE LA FORCE DE VENTE
TECHNIQUE DE VENTE ET DE NÉGOCIATION
LOISIRS
LECTURE, MUSIQUE,INTERNET,FOOTBALL,VOYAGE,CYCLISME