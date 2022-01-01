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Arsene Eric TANO

Englewood

En résumé

TANO ARSENE ERIC
TECHNICIEN SUPÉRIEUR OPTION GESTION COMMERCIALE EN QUÊTE DE STAGE ET D'EMPLOI .
SAIT TRAVAILLER SOUS PRESSION,S'ADAPTER A TOUT ENVIRONNEMENT.
DYNAMIQUE ,RIGOUREUX ,DISCRET ET DISPONIBLE .

Mes compétences :
COMMERCE INTERNATIONAL

Entreprises

  • Western Union/BHCI - Commercial

    Englewood 2012 - maintenant responsable commercial charger de la vente des cartes magnétiques BHfree de la BHCI au sein de l'AGENCE WESTERN UNION /BHCI

  • ONG LE CRI DU CONSOMMATEUR - CONSEILLER COMMERCIALE FREE_LANCE

    2011 - 2012 -Rechercher de nouveaux clients
    -Rechercher de nouveaux partenaires

Formations

  • HEC LA ROCHE (Abidjan)

    Abidjan 2009 - 2011 BTS

    COMMERCE INTERNATIONAL
    TECHNIQUE DE COMMERCE INTERNATIONAL
    MANAGEMENT DE LA FORCE DE VENTE
    TECHNIQUE DE VENTE ET DE NÉGOCIATION
    LOISIRS
    LECTURE, MUSIQUE,INTERNET,FOOTBALL,VOYAGE,CYCLISME

Réseau