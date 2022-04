Arsène GAMBA

Arsène Blaise Stanislas GAMBA

DATE OF BIRTH: August 21th, 1970, NATIONALITY: FRENCH

210 Grand Parc

14200 Hérouville Saint Clair

Depuis 2001.

SGS Qualitest Industrie(91) membre de SGS S.A ;

Je suis l'ambassadeur de SGS et de nos clients pour lesquels nous intervenons avec un haut niveau d'exigence en termes de qualité, de performance, d'éthique et de discrétion. J'adapte les modes opératoires aux processus de nos clients, afin d'être au plus près de leurs attentes en matière de qualité . Professionnels de l’approche directe, mes missions sont menées dans un souci constant de la confidentialité des missions qui me sont confiées

par nos clients.

Inspection des équipements destinés à l’exportation. Vérification de la quantité, de la qualité, réalisations des essais électriques de routines et des essais électriques types, réalisation des essais mécaniques, hydraulique, pneumatique. Rédactions des certificats d’inspections conformément aux lettres de crédit, rédactions des rapports d’inspections conformément aux normes et aux cahiers de charges clients. Interlocuteur entre les fabricants et les clients finaux.

Inspecteur approuvé par EDF pour le suivi des fournisseurs des équipements des centrales nucléaires de France. Réalisation des testes, rédaction des rapports d’inspections et d’enquêtes.

Inspecteur approuvé par la société Saoudienne d’Electricité (SEC) pour contrôler, tester (testes électriques et mécaniques) des isolateurs, les accessoires pour la construction des lignes électriques. Des chargeurs de batteries, des batteries, des résistances de mise à la terre, des équipements de téléprotection, des transformateurs, des moteurs électriques et des alternateurs.



Mes compétences :

Discrétion

Flexibilité

Réactivité