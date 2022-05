Paul GUILLEMETTE

Je suis actuellement au poste de Responsable commercial de l'Association du Grand Départ du Tour de France 2016 au Mont St Michel.



Mes Missions sont:

- Construction de la stratégie de partenariats autour du projet du Grand Départ 2016

- Prospection et contractualisation avec les partenaires,

- Servicing des partenaires,

- Création et commercialisation des prestations hospitalités (Relations Publiques),

- Réflexion sur la création d'un village Grand public,

- Recherche de partenaires pour le Merchandising.



Mon contrat s’arrêtera fin Août 2016 , je suis d'ores et déjà à la recherche d'opportunité pour la suite.

N'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Relations publiques

Adaptation facile

Nouvelles technologies

Commercial export

Communication évènementielle

Relations interpersonnelles

Commercial BtoB

Management de projet

Recrutement

Développement international

Développement commercial

Chef de projet

Adaptation

Export

Développement économique

Communication

Marketing