Arsène KOUADIO de nationalité Ivoirienne né le 03 Août 1967 à Bouaké.

Après une licence en psychologie, je rentre au CIERPA (Centre Ivoirien d’Étude et de Recherche en Psychologie Appliquée) pour une formation de conseil en psychologie, orientation scolaire et professionnelle, gestion des ressources humaines.



A l'ASP (Académie de la Sécurité Professionnelle) où j'occupe la fonction de Directeur des ressources humaines de 2004 à 2010, j'acquière des compétence en sécurité privée (formation, Audit et conseil en sécurité).



Je participe pour le compte du Ministère de femme, de la famille et de l'enfance à la prise en charge psychosociale des victime de guerre en 2002.



J'assure pour le compte d'une coopérative la gestion des achats de produits (cacao), le transport et la livraison.



D'une intelligence vive, je m'adapte rapidement aux situations nouvelles et préfère le travail d'équipe.



Mes compétences :

Psychologie

Sécurité