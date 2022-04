Arsène KUKAS

Spécialisé dans le multimédia et en particulier dans la communication écran sur lieu de vente, j’ai à mon actif la création de plusieurs campagnes.



Mon champ d’activité s’étend de la création graphique à l’exécution tant dans le domaine du Web (site Internet, e-mailing, Bannière publicitaire) au montage d'animation en after effect ou en Flash et pour finir au print (plaquettes publicitaires, création de logos).



Mes atouts : Ma parfaite connaissance de la chaîne de production me permet d'apporter un conseil aussi bien sur la création que sur la réalisation des projets qui me sont confiés.

Mon expérience des grands comptes comme Unilever, Canon, Courir, Gosport, Selectour, Palais des Sports de Paris, BNP..., ma polyvalence, mon relationnel et mon adaptation rapide à différent environnement.