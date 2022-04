Didier LANGOUET

54 ans. Bel âge pour maturer un projet d'entreprise, non ?

J'habite depuis maintenant deux ans un fantastique territoire : la Drôme Provençale.

Ses trésors sont multiples (paysages , produits, population etc..)

Son économie exsangue comme beaucoup de territoires ruraux.

Figurez-vous que je me suis mis en tête de voir si je ne pouvais pas contribuer à développer ma région.

Vaste projet qui va me demander plusieurs mois d’études et de réflexions.

Cela parlera sans doute écotourisme, énergie plus propre, mais aussi aventure voir sport extrême.

Je resterai bien sur ouvert aux autres initiatives entrepreneuriales que les miennes.

A suivre...



Expertises :

La direction d'entreprise

La digitalisation des entreprises

Le commerce et le Marketing



Compétences particulières :

La maîtrise des webinars

Le RGPD

La mesure de l'experience client ( étude de satisfaction)



Passionné par les nouvelles technologies depuis 1985.Mes collaborations longues à Asystel, Microsoft et Winsoft me permettent d'appréhender tous les champs des possibles technologiques avec confiance et détermination.

L'expérience de création et de direction de ZapMeeting - Kicoz m'ont apportés une forte culture entrepreneuriale.

La gestion de Vocaza fut une fabuleuse expérience humaine ou j'ai pu valider davantage mes capacités et mon gout au management d'entreprise.



Mes compétences :

Commerce et Marketing

Webinaires

Digitalisation d'entreprise

Direction générale

RGPD