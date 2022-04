Arsene MAKULU

MAKULU LEMBA ARSENE

Congolais de Nationalité

Ingénieur IT Informatique et Maintenance Réseaux

Avec 5 ans d’expérience dans le domaine du Réseaux LAN , WAN, WIFI

Installation, Configuration,Détection des pannes avec une excellente maitrise de l'outil information ainsi la maitrise des quelques logiciels de bases et d'applications



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Adobe Photoshop