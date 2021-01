Patricia LAW-LONG

Mes motivations profondes: minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement, améliorer nos conditions de travail et nos process, créer de la valeur ajoutée.



Forte de 14 ans d'expertise dans le management des risques et la gestion de systèmes de management intégrés QHSE, j'aime travailler en mode projet, en collaboration avec des équipes multifonctionnelles.



Curieuse de nature, je m'intéresse à tous les secteurs d'activité.



Engagée et autonome, je m’adapte très rapidement à de nouveaux environnements.



Je suis unanimement reconnue pour mon sens de l’organisation, mon aisance relationnelle et ma pugnacité.



Mes compétences :

Réglementation du travail

Réglementation de l'environnement

Installations Classées (ICPE)

Evaluation des risques DU

Management de systèmes QSE

Analyse d'accidents

Normes ISO 9001 et 14001

Norme OHSAS 18001

Aéronautique

REACH

Qualité

Agroalimentaire

Code de l'environnement

Hygiène

Code du travail

Environnement

Audit interne

HACCP

Veille réglementaire

Coordination de projets

Prévention des risques

Amélioration continue

Cartographie des processus