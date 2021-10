Romain LUCAS

Ingénieur diplômé de la filière Production et Logistique de l'Université de Technologie de Compiègne, je possède aussi un mineur de diplôme en Développement Durable. Mon parcours universitaire m'a conduit également dans 2 universités étrangères (Mexique et Brésil) où je me suis plus orienté vers l'aéronautique (orientation qui s'est aussi confirmée par mes stages).



Suite à mes études, j'ai rejoint le groupe Coca-Cola Entreprises dans le cadre de leur Graduate Program en Supply Chain. J'y ai occupé 3 postes différents (Production/Amélioration Continue, Logistique, Projets Engineering), aussi bien en usines qu'au siège social.



J'ai ensuite pris un poste de Manager Environnemental à l'usine de Castanet-Tolosan, toujours pour l'entreprise Coca-Cola.



Je suis désormais installé sur Sydney (Australie).



Mes compétences :

Lean

Qualité

Gestion de production

Assurance qualité

Logistique

Supply Chain

TPM

Mécanique

Aéronautique

Gestion de projet

Iso 14001

Gestion des déchets

Environnement