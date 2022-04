Arsène MVIENA

Doté d’une forte capacité à transmettre des compétences et des savoir-faire, ma principale qualité est d’être un autodidacte capable de s’adapter et de se mettre à niveau en fonction des challenges.



Les divers projets que j’ai pu élaborer et implémenter m’ont permis d’avoir une vue globale lorsque j’amorce tout nouveau défi.

Mon expérience dans les domaines de l'élaboration et de l'implémentation de plans d'affaires, de projets marketing et communication 360°, et de conception graphique m'ont permis, d'accompagner efficacement les organisations dans des domaines clés de leur expansion.



Mes compétences :

Commercial

Informatique

Management

Marketing

Ressources humaines

Stratégie digitale

Communication

Publicité en ligne

Étude de marché

Community management