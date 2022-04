Arsène PREIRA

De formation technique, j’ai exercé un double emploi en tant qu’Acheteur et Technicien de maintenance. Autodidacte et à la recherche d’un nouveau challenge, j’ai souhaité valider une expérience de dix ans par un diplôme : Responsable de la Fonction Achat au sein de l'école de commerce NEOMA Business School.



Cette reconversion m’offre la possibilité de mettre à profit les atouts que requiert la fonction Acheteur tout en conservant mes compétences techniques qui se révèlent complémentaires.



Convaincu de pouvoir m'épanouir dans les achats dont le périmètre reste à définir, je me propose de vous présenter mon profil et précise ma disponibilité à vous rencontrer dans le cadre de ma future carrière.



Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction

Sourcing

Persuasion

Négociation achats

Communication orale

Analyser écouter réfléchir agir

Animation d'équipe

Encadrement

Organisation d'évènements