Arsène TALLA

Jeune camerounais travailleur ;

Mon éveil m'a permis de vite apprendre et me former . Par ailleurs mon ambition m'a poussé de créer une entreprise dans le but de m'auto employer et contribuer à la réduction du chômage dans mon pays... Entouré des jeunes amoureux du travail bien fait,nous proposons des services suivant : Installation et Maintenance en Industrie et chez les Particuliers.

Froid et climatisation

Électricité Bâtiment

Groupe Électrogène

Réseau télécom



Mes compétences :

Installation Et Maintenance des systèmes de :Froid

Bureau d'etude technique

Conception des plans d'électricité

Réalisation des travaux d'électricité bâtiment: