Arslan ZIANI

Profil :



 Aptitudes commerciales confirmées avec une solide expérience dans le domaine de l’électronique grand public travaillant notamment pour Canon acteur majeur du monde de la photo et de l’impression

 Pilotage et gestion de portefeuille client

 Analyse, négociation et management de comptes clients

 Motivé, autonome et capable de m’adapter au travail de groupe tout en me focalisant sur mes objectifs

 Langues : Anglais (courant)/Espagnol (courant)



Mes compétences :

Commercial grands comptes

Nogociations

Analyse de données

Management

Gestion de projet