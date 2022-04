Créatrice d'ambiances fleuries, je donne du corps à vos rêves en fleurissant vos souhaits : décorations sur tous supports et pour tous chantiers du plus intime comme le mariage au plus commercial comme un lancement de produit. Couleurs, parfums, ambiance, style, impressions...les fleurs sont le média avec lequel j'exprime mon Art pour servir vos événements qui deviennent uniques, prestigieux et raffinés quels que soient vos thématiques.

Artiste Florale j'ai parcouru le monde en semant les graines de ma passion de l'Océan Indien aux rives de la Méditerranée.

Spécialiste de l'IKebana, j'ai animé des dizaines d'ateliers thématiques auprès de publics différents.





Mes compétences :

Evaluer

Créer une ambiance

Insuffler une magie

Budget et Controlling

Embellir un lieu

Diagnostiquer

Organisation