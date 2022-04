Art'home CONCEPT

Atelier de Maîtrise d'Oeuvre en bâtiment.



Rénovation et extension de l'habitat - Architecture et décoration d'intérieure - Rénovation d'appartement - Rénovation et agencement de commerce - Construction d'habitat - Mise aux Normes ERP - Plans - Etudes - Relevés - Appel d'offres - Démarches administratives



Mes compétences :

Dossier administratif (PC, DPT...)

Conception de projets

Descriptif et Quantitatif

Suivi de chantiers

Elaboration des esquisses & avant-projets

Dessin (Skectchup - Revit - Autocad)

Construction & Rénovation

Rénovation immobilière

Accessibilité aux personnes handicapées

Mise aux normes ERP