Artemov PAVEL

Actuellement étudiant en Master 1 Management à l’IAE de Bordeaux, j'ai auparavant effectué une Licence AES.



Cette année j’ai eu l’occasion d’occuper le poste du président du BDE de l’IAE ce qui m’a permis de mettre en pratiques des techniques managériales pour gérer et motiver une équipe de 23 personnes, de recruter, de négocier avec les différentes parties prenantes, de planifier le travail, de former des nouveaux membres, d'organiser et de superviser les gros événements (Gala, CDF IAE...).



Dans le but d'acquérir des compétences et connaissances supplémentaires, je suis à la recherche d'un stage à partir de mai 2016 dans la branche des Ressources Humaines (recrutement, formation, rédaction de fiche de poste...) pour une durée de 2 à 4 mois.



Je vous invite à me contacter à pavelartemovpro@gmail.com



Merci d'avoir consulté mon profil.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel