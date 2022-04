Présente sur la région Lorientaise, l’agence de communication ARTGO média répond aux besoins des organisations (pme, pmi, institutions, collectivités, associations) soucieuses de diffuser, à l’aide de technologies multimédias, une communication performante, moderne, et accessible au plus grand monde.



De la simple carte de visite à la création de votre site internet en passant par la mise à jour de votre parc informatique, ARTGO média met en application pour vous, tous les médiums existant pour promouvoir et optimiser votre activité.



Mes compétences :

Graphiste

Administrateur réseaux

Directeur artistique

Développement web

Responsable marketing