Arthénice BIG BANG VERBAL

Je suis écrivain, scénariste, mais également auteur-parolière et interprète de mes textes.



Ma patrie est la langue française disait Albert Camus, je suis Sentinelle de cette Patrie qui est la mienne !



Ayant vécu 30 ans entre USA, Amérique du Sud, Afrique, Océanie, Pacifique, mon univers artistique et sonore et empreint de toutes ces sonorités.



J'aime le décalé, les ruptures de rythme, le jazz, le classique et le Rock, avec pour instruments de prédilections, la contrebasse, le violoncelle, le piano, le sax, le bandonéon, la basse, la batterie, et les percussions d'Afrique.



Je réalise et enregistre un album pour septembre-octobre: BIG BANG VERBAL !

Venez me découvrir surArray à partir du 28 octobre 2011



Concepteur-Rédacteur

Écrivain

LA PHILOMOLOGIE

LE SYMBOLE - LE SENS - LA RESSEMBLANCE - L’ÉVIDENCE

LA RÉSONANCE



« Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ! »



http://www.bigbangverbal.com

http://artheniceconseil.services.officelive.com

http://www.arthenicecoaching.com



Mes compétences :

Communication

Création

Ecriture

Histoire

Philosophie

Psychologie