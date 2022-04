Arthur ADAMCZYK

Jeune diplômé en Ecole d'Ingénieur en Agriculture, j'ai suivi une formation par alternance de 3 ans, effectuée au sein d'une coopérative agricole et viticole du Maine et Loire (49).

Principales missions en rapport avec le Service Qualité de l'entreprise (mise en place de certifications d'entreprise et réglementaires, comme l'Agrément Phytosanitaire, audits) et le Service Terrain (Informatisation du conseil technique et agronomique).

L'alternance m'a permis de développer la communication au sein de l'entreprise, le travail en équipe, l'animation de réunions, le suivi de projets et l'autonomie.

Etant polyvalent et ayant une expérience en agriculture de plus de 4 ans, je recherche un poste dans la sélection végétale et/ou l'expérimentation (BTS effectué dans le domaine de la création variétale).



Mes compétences :

Sélection végétale

Audits

Expérimentation / Conduite d'essais

Contrôle Qualité