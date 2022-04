Arthur BENOIST-GIRONIÈRE

Le fil conducteur de mon évolution professionnelle est la quête de nouveaux challenges commerciaux.

Polyvalent, curieux, impliqué, j’ai su m’épanouir sur le terrain New Yorkais du CHR et de la GMS, comme au siège de PHILIPS LIGHTING France, pour ensuite intégrer l’univers de la TPE chez LIGHT IN SHOP.

Pour des raisons personnelles, je suis ensuite parti relever une nouveau mission commerciale à Sydney Australie chez Sylvania Australasia. En septembre 2014, j'ai evolue vers le domaine de la prescription bureau d'etudes chez Light Culture, toujours base a Sydney.



Mes compétences :

LED

B to B Sales

Lighting Sales Engineer

Contrôle de gestion