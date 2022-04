Arthur BERTRAND

Je suis une personne ouverte d’esprit, curieuse et sociable. J’ai la détermination et la capacité de mettre en place tous les moyens nécessaires pour réussir un objectif. J’ai aussi des connaissances scientifiques, en marketing et en digital solides et une grande rigueur dans mon travail. Mes activités sportives ont forgé mon esprit d’équipe. En effet, j’aime évoluer au sein d’un groupe notamment lors de travaux collaboratifs où j’arrive à fédérer les différents membres de l’équipe.

Fort de mes études à l'ESSEC, j'ai acquis une expertise en marketing et digital marketing qui me permettent d'être armer pour la transformation digitale dans l'entreprise.



Mes compétences :

Management

Microsoft Office

Prise de parole

Vente B2B

Vente

Marketing

Marketing stratégique

Réseaux sociaux

Industrie pharmaceutique

Marketing opérationnel

Travail en équipe