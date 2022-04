Bonjour,



Je travaille actuellement pour du groupe NExeya France au sein de la Business Line Costumer Support (BL CS).



J'occupe les postes :

- Responsable qualité BL CS - Région Sud),

- Pilote du Processus - Gérer le SAV.



La BL CS est une des 5 lignes d'offres de Nexeya France. Elle est constituée de 200 collaborateurs et propose les solutions suivantes :



- Maintien en conditions opérationnelles de systèmes critiques (Radars, Systèmes d'Armes, Calculateurs,...)

- Prestation de service sur-mesure (Assistance à maitrise d’œuvre, Ingénierie produit, Ingénierie d'essais, Assurance qualité),

- Réparation / Refabrication (réengineering ou clonage) de systèmes obsolètes.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Arthur BESSON



Mes compétences :

Contrôle qualité

Solidworks

Sureté de fonctionnement

Plans d'expérience

Iso 9001

Office 2010

Satisfaction clients

Organisation indutrielle

Management de la qualité

Audit qualité

CMMI

Management de projets

QHSE