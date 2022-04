Arthur BOULAND

Bonjour, je suis né le 16/10/1992 à Rennes et y réside toujours. Je suis actuellement salarié en grande distribution jusqu'en aout prochain et recherche un contrat d'apprentisage pour un poste de commercial. En effet ce poste me permettrait d'acquérir de l'experience dans le domaine dans lequel je veux évoluer, et dans le même temps approfondir mes connaissances théoriques via l'I.U.T Technique de Commercialisation de Saint-Nazaire.



Mes compétences :

Conseil client

Accueil client