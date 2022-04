Arthur BREJON DE LAVERGNEE

Entrepreneur avec un background Financier, expertise en E-commerce et savoir-faire sur les marches Asiatiques, je travail actuellement sur la création d'un équivalent d'Amazon en Asie:Array



Faisant partie du Management d'une entreprise de plus de 1000 employés , je touche a des dialectiques précises telles que les paiements et la fraude en ligne, les opérations (supply chain), la stratégie, le business développement et le processus de validation des ordres.



Pro-actif et réfléchi, j'oriente ma carrière autour d’opportunités qui me construisent et m'apportent de nouvelles connaissances. Toujours partant pour un nouveau challenge.



Mes compétences :

Online payments

Debt Capital Markets

Online advertising

E-Commerce

Business development

Supply chain

Google analytics

Online marketing

Ingénierie Financière

Hedge Funds

Logistique