Arthur BUFF

Experience à international : Argentine 2 ans

Ingénieur assistant (Direction Technique) : 2 ans



De formation pluridisciplinaire, Arts et Métiers.



Ma première expérience réussie de deux ans en tant qu’ingénieur rattaché à la direction technique chez Tubos Trans Electric en Argentine a permis d’ajouter à mon bagage technique des connaissances en achats, en logistique et en gestion de production en particulier dans les domaines suivants : utilisation d’ERP, gestion de Lead Times, résolution des problèmes de délais ; valorisation des stocks et réduction des en-cours (économie d’au moins 90 000 dollars/an) ; planification de la production, suivi de la production et du matériel d’approvisionnement ; recherche des chemins critiques (Gantt et PERT) ; méthodes de stockage (FIFO, LIFO, par projet etc...) ; évaluation de la charge de travail. De plus, le contact permanent établi entre les différentes équipes (Achats, BE, Production, Stocks) et les fournisseurs a prouvé mon autonomie et mon aisance relationnelle même dans une autre langue. Par ailleurs cette expérience à l’international m’a non seulement aidé à développer ma capacité d’adaptation et mon ouverture d’esprit, qualités nécessaires au métier de manager en général, mais aussi m’a permis de me rendre compte de la richesse du patrimoine industriel innovant existant dans notre pays. Enfin, mes trois expériences du management (équipes de 10 personnes en moyenne) m’ont fait prendre conscience d’un certain leadership et d’une bonne aisance oratoire (discours devant environ 120 personnes par exemple).

Par conséquent, je souhaiterais pouvoir utiliser activement ces capacités sur le terrain. En effet, pourvu d’une bonne curiosité et d’un attrait certain pour le concret, il est possible que mes compétences puissent être utiles dans d’autres domaines. Par exemple mon bilinguisme espagnol peut présenter un intérêt particulier dans les relations éventuelles menées avec des clients ou des fournisseurs hispanophones.



Mes compétences :

Microsoft Office

Mécanique

Technique

Gestion de la production

Ébénisterie

SolidWorks