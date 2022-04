Arthur CABRIMOL

Ingénieur généraliste avec une spécialisation dans le domaine des énergies solaires, je suis actuellement en poste au sein de la société Engie.



Consciencieux, dynamique et polyvalent, je reste à votre disposition pour toute prise de contact.



Réalisations significatives : responsable de la mise en service du parc solaire Arsac (33) qui fait plus de 80 MW de puissance (2014-2015) ; 300 MW de mise en service à mon actif en France depuis 2011; gestion d'un portefeuille de projets de 130 MW en exploitation et maintenance, orienté "Asset services"



Mes compétences :

Mise en service de parcs solaires

Gestion des travaux électriques

Distribution électrique HTA et BT

Solaire photovoltaïque

Management opérationnel