Arthur DUBOIS

Vigneron (Gérant associé) au Clos Dubois

Titulaire d'un BTSA Viticulture Oenologie via le CFPPA de Blanquefort et les vignobles Saby

Attrait pour les projets en lien avec léconomie circulaire

Expérience professionnel chez (IM)PROVE: un acteur de l'ESS en plein développement

Ingénieur de lEcole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de lInnovation capable dadaptation rapide au sein de projets complexes innovants



Mes compétences :

Travaux à la vigne et au chai

Créativité

Gestion de projet

Innovation

Management