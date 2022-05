Arthur LASSALE

Fondateur et consultant Wine OpTeam : diagnostic et amélioration de la performance de domaines viticoles - depuis 2022



Directeur du developpement Domaines DELON (Léoville Las Cases, Potensac, Nénin) - 2018-2022



Ingenieur Viti Oeno & Oenologue Montpellier Supagro 2017-2018



Finance Manager - P&G 2002-2016.

Postes occupés :

> Depuis Fev11 : Directeur Financier Usine Lessives & Netoyants Liquides Europe - Amiens France (80)

> Juin10-Janv11 : 'Stewardship Manager Western Europe'. Coordinateur des programmes de controle interne des filiales européennes - Asnières France(92)

> Sept08-Juin10 : Chef de Groupe Finance Equipes Commerciales Europe - Asnières France (92)

> Juil 06-Aout08 : Responsable financier Filiale Prestige/Parfum P&G France - Poissy France (78)

> Sept04-Juin06 : Analyste Financier Equipes Commerciales P&G France - Neuilly France (92)

> Mai02-Aout04 : Analyste financier Investissements/Couts de Production Usine Lessive WE - Amiens France (80)



> Autres Experiences : ingenieur production / optimisation process chez Danone (LU), L'Oreal (Gd public-UK), Beghin Say (usine sucre), Cerestar (projet de modelisation)



Mes compétences :

Alimentaire

Apnée

Biologie

Finance

Halieutique

Ingénieur

Mer

Process