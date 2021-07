Artus MESTRE DE LAROQUE

Issu d'une formation d'ingénieur généraliste par la voie de l'apprentissage, je suis en charge de la gestion et de l’amélioration de la qualité des produits de la société Aximum Produit de Marquage filiale du groupe Colas.



Au sein des trois sites de production, j'interviens dans les domaines :

- du contrôle des produits,

- de la métrologie des appareils,

- de l'amélioration des procédés de fabrication,

- des mises en production,

- de l'analyse statistique des procédés,

- des audits de suivis et internes ,

- de la définition et du suivi des plans d'actions,

- de la réglementation (NF, CE et NF Environnement) des produits.



Je mets ainsi mes connaissances techniques, mon expérience méthodologique en termes d’assurance qualité, d'industrialisation de procédés, de gestion de projets et d'approche statistique à leur service.



Mes compétences :

Chimie

Colorimétrie

Communication

FDS

Formulation

Gestion de projet

Qualité

Rhéologie

Spectroscopie

Analyse statistique

Lean Six Sigma

Audit

DMAIC

Accompagnement au changement