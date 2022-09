Asceline BOULLEN

Asceline, originaire de Rouen en Normandie, passionnée depuis toujours par les arts appliqués, la création et l'informatique, le design graphique est pour moi une évidence !



Après des études en écoles de graphisme et webdesign, couplées à 10 ans d'expérience en agences de communication et de développement, j'ai décidé de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat !



Je vous propose désormais mes services en auto-entreprise : passionnée, authentique, minutieuse et pédagogue, j'ai à coeur de vous accompagner sereinement dans l'aboutissement de vos idées pour créer ensemble votre futur projet.



De l'identité visuelle à la création de votre site web, je vous accompagne, vous conseille, pour faire naitre ou grandir votre projet.



Contactez-moi pour démarrer ensemble cette nouvelle aventure !