Olivier SCHLENCKER

Issu d'un apprentissage en contrôle de gestion, j'ai acquis 10 années d'expériences riches et variées : analyse de marché, reporting, process budgétaire, data management et responsabilité manageriale en ADV.



Passionné par l'univers de la Data et l'aide à l'analyse décisionnelle, je suis impatient d'échanger sur vos projets, de préférence dans un environnement international et stimulant.

Contactez-moi : oschlencker@gmail.com



Compétences clés



# Expertise technique en étroite collaboration avec la DSI

# Optimisation des processus métiers

# Support transversal & coaching d'équipe

# Capacité d'adaptation / d'analyse / de synthèse / d'organisation

# Anglais opérationnel



Valeurs



# Orientation clients

# Ecoute

# Réactivité