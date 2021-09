Asmae BENMOUSSA

Etant titulaire d’un master spécialisé en Eau et développement durable, Je suis disponible pour toute opportunité qui sera adéquate à mon profil.

Le périmètre de ma formation est large. Il comprend notamment le domaine du Génie Civil, l'eau et assainissement d’un coté et le domaine environnementale d’un autre coté.

Mes qualités relationnelles, ma rigueur, mon sens d’organisation et mon esprit d’équipe sont autant d’atouts qui me caractérisent.



Mes compétences :

AutoCAD

Hydrologie

Étude d'impact sur l'environnement

Hydraulique

Eau et assainissement

EPANET

Hydrogéologie

Piste

MENSURA

Traitement des eaux

COVADIS

Voirie