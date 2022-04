Ilham IBNOU JABEL DHEL

Titulaire d’une Maîtrise Génie Énergétique de la Faculté des Sciences et Technique de Mohammedia, d’un Master Professionnel Universitaire en Génie Industriel de l’École Nationale Supérieure d'électricité et de Mécanique « cours du soir » et d'une formation en tant que Technicien Expert en VRD, à distance, à l’Ecole chez soi Paris..



Je travaille en tant que chargé d’études fluides au sein d’Oger International Maroc dans les domaines de plomberie, climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage, sprinkler, VRD et Protection Incendie avec coordination et suivis des projets en exécutions en tant que BET.



J’ai une expérience en tant que Responsable BET et Adjoint Responsable Service Projet chez des entreprises qui font l’installation et l’exécution des travaux Fluides en Bâtiment, avec une maitrise des études avant Appel d’offre et après pour chiffrage, ainsi que le contrôle et suivi des travaux, expertise et conseil.



De même une expérience en assistance technique, suivi et gestion du service et maintenance en Air comprimé.



Ayant une expérience diversifié dans le domaine technique « en étude en générale et en contrôle des travaux et planification » de plus de 8 ans ; Climatisation, Ventilation, Chauffage, Air comprimé, Désenfumage, Sprinklage, Plomberie, VRD et Protection Incendie.



Aimant le travail en équipe et dotée d’un esprit d’initiative, je possède des qualités

D’écoute, de sens des responsabilités, de discrétion et d’adaptation.



Mes compétences :

Génie Energetique

Génie Indutriel

Génie Climatique

Plomberie - Protection Incendie (hydraulique)

Gestion De Projet

Coordination et plannification de projet

Analyse technique

VRD

Suivi de chantiers

Étude de prix

Étude de marché

Expertise technique

Suivi des fournisseurs

Gestion de groupe

Étude thermique

Désenfumage et sprinklage