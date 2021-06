Asmae HARRASS

Dynamique, motivée, rigoureuse , ayant le soif d'apprendre, capable de s'adapter facilement et ayant une formation polyvalente entre la production, la logistique, la qualité et la maintenance. Je cherche à m'intégrer dans une équipe performante pour mener à bien un nouveau challenge, approfondir mes connaissances et enrichir mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

5S

Gestion de la qualité

Solidworks

Pareto

8D

Gestion de projet

Management de la chaîne logistique

AMDEC / FMEA