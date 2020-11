Assia OTMANI

Bonjour,



Je suis en charge de l'accompagnement vers l'insertion socio - professionnelle des jeunes,de tout niveau.

Je suis également chargée de développer et d'animer un réseau de partenariat avec différentes entreprises, et association pour soutenir des personnes en recherche d'emploi ou autre solution d'insertion comme création d'activité ou stage.

Cela permet aux entreprises de developper leur côté citoyenneté.

Mon projet professsionnel est de développer mes compétences en ressources humaines.(développement et mobilite professionnelle).

je suis formée a la conduite et pratique des bilans de compétences.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Animation de réseau

Développement réseau de partenaires, acteurs éco..

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet

Création et animation d'ateliers

Montage et gestion de projets